Sassi contro gli autobus di Ataf, Polizia locale in via La Torre: fermati ragazzini a piedi e in motorino

La Polizia locale ha intensificato i controlli in via La Torre a seguito dei casi denunciati di lancio di sassi contro auto e mezzi pubblici in transito in quella zona

Torna il fenomeno di lanci di sassi contro gli autobus cittadini di Ataf. In alcune ore specifiche della giornata, ignoti danneggiano gli autobus o le auto in transito in via La Torre, a Foggia, lanciando sassi.

La Polizia Locale nelle ultime ore ha intensificato i controlli in quella zona, monitorando, con quattro diversi posti di controllo, centinaia di minorenni a bordo di cicli e motocicli o anche a piedi, ma anche gli autoveicoli che transitano in quella via.

Oltre ai danni arrecati ai mezzi, con queste azioni scellerate si mette in pericolo la vita dei conducenti dei mezzi in marcia.