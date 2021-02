Sassaiola contro un autobus a San Severo: a bordo la squadra del basket Rieti, ad agire vandali adolescenti

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti del commissariato cittadino, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona di via Castellana, proprio all'ingresso della città

Lancio di sassi contro l'autobus del Basket Rieti. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, a San Severo, dove il pullman della squadra ospite, che milita in serie A2 è stato 'accolto' con una sassaiola che, solo per un caso fortuito, non ha provocato feriti nè grossi danni.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti del commissariato cittadino, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona di via Castellana, proprio all'ingresso della città.

L'episodio non è riconducibile a tifoserie organizzate, ma più probabilmente ad atti vandalici, messi a segno da adolescenti che stanno creando gravi disordini in città.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati registrati numerosi episodi di microcriminalità e aggressioni, ascrivibili ad un gruppo di 4-5 ragazzini in monopattino.