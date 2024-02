Sassaiola in via La Torre "atto delinquenziale": "Saranno implementati videosorveglianza e pattugliamento"

“Quando si mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini, non possiamo più permetterci di derubricare episodi del genere ad atti di vandalismo. Siamo, invece, di fronte a un preoccupante fenomeno di devianza sociale che va immediatamente represso e punito”.

È la dura presa di posizione della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo che, a nome di tutta l’amministrazione comunale, stigmatizza la sassaiola di cui, nella giornata di ieri, è stato oggetto un autobus dell’Ataf e che solo per un caso fortuito non ha provocato feriti gravi.

“Episodi analoghi si sono già manifestati nei mesi scorsi - ricorda la sindaca - e grazie al lavoro del corpo di Polizia Locale e delle forze dell’ordine è stato possibile individuare i responsabili. Nelle prossime ore ci attiveremo per far sì che anche questi delinquenti siano individuati e messi nelle condizioni di non nuocere più. Purtroppo, spesso, sono azioni portate avanti da giovanissimi e la cosa mi fa particolare dispiacere. Perché se un preadolescente non comprende che atti del genere possono determinare il ferimento di una persona, la responsabilità è di chi non ha assolto al proprio dovere di educatore. Pur volendo comprendere le ragioni del disagio giovanile, al quale veniamo incontro quotidianamente - specifica Episcopo -, qui siamo in presenza di un chiaro episodio delinquenziale che va immediatamente e duramente represso”.

Nelle prossime settimane, annuncia la sindaca, sarà implementato il servizio di videosorveglianza e di pattugliamento nella zona di via La Torre e di altre zone sensibili, “affinché fatti del genere non debbano più ripetersi. Ovviamente, confidiamo nella fattiva collaborazione della cittadinanza, perché davanti a situazioni del genere non è permesso ad alcuno girarsi dall’altra parte – prosegue la sindaca -. Ai nostri concittadini coinvolti nell’accaduto e ai lavoratori dell’Ataf, che portano avanti il servizio di trasporto pubblico locale con dedizione e professionalità, va tutta la vicinanza e solidarietà della città di Foggia e dell’amministrazione tutta”.