Il Sap batte i pugni sull'emergenza sicurezza: "Servono agenti sul territorio"

“Solo belle parole, ma fatti zero”. Il Sap – Sindacato autonomo di polizia torna sulla necessità di un incremento di organico della polizia nel Foggiano. “Noi non ci stanchiamo e fino a quando le promesse non verranno mantenute il Sap denuncerà la mancanza di poliziotti in questa terra”, si legge in una nota stampa del segretario provinciale, Giuseppe Vigilante.

“I servizi negli ultimi anni in questa città e provincia sono triplicati, da ultimo il servizio presso l’aeroporto di Foggia. Ricordiamo che Foggia e la provincia sono al primo posto in Italia per efferati delitti. Il lavoro dei nostri colleghi è encomiabile (basti vedere le ultime operazioni portate a termine, i servizi di ordine pubblico e di prevenzione e tantissimo altro”, continua.

Quali sono state le risposte? Il Sap ne ripercorre le tappe: il Ministro Lamorgese aveva garantito l’invio di 50 uomini a Foggia e provincia. “Non pervenuto”, ribatte il Sap. “Qualcuno non tiene assolutamente in considerazione che nel 2021 sono stati presi in forza in questa città e provincia 31 poliziotti a fronte di 65 tra pensionati e trasferimenti ad altre sedi. Nel 2022 sono andati e andranno in pensione 60 poliziotti, ad oggi ne sono stati presi in forza solo 33. I numeri sono numeri, dove vogliamo arrivare?”, continua Vigilante.

“A Foggia, nelle specialità e nei Commissariati distaccati, veri avamposti contro una criminalità mafiosa sempre più violenta e agguerrita, non si possono più fare i più elementari servizi per garantire la sicurezza ai cittadini di questa terra, tranne che qualcuno non riesca a clonare gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Nei commissariati non si riesce ad avere una sola volante per ogni turno di servizio”, denuncia ancora Vigilante.

“Ieri in città abbiamo ospitato il prefetto Lamberto Giannini, capo della polizia, che nell’incontro con le organizzazioni sindacali ha preannunciato l’arrivo di nuovi 10 poliziotti per fine anno. Per questo lo ringraziamo, e nello stesso tempo lo esortiamo, di concerto con questo esecutivo governativo, che bisogna fare molto di più perché con i 50 poliziotti in quiescenza questa città e tutta la provincia è in seria difficoltà per combattere la criminalità. Se la matematica non è una opinione, negli ultimi due anni, al netto dei colleghi andati in pensione, abbiamo perso 51 unità. E’possibile tutto ciò? Qualcuno vuole rimediare?”, conclude.