Sanzionate strutture non alberghiere a Vieste

La Polizia Locale di Vieste ha accertato 60 violazioni alla normativa del 'Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere' che attribuisce il Cis, Codice Identificativo di Struttura, elevando sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. Il comandante Caterina Ciuffreda fa sapere inoltre che sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le comunicazioni mensili ed annuali dei dati relativi alla tassa di soggiorno. L'esito dei controlli è stato tempestivamente comunicato al sindaco Giuseppe Nobiletti.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, che contiene tutte le strutture ricettive non alberghiere, ossia le strutture ricettive extra alberghiere (villaggi turistici, campeggi, mini aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche.

Il Cis, Codice Identificativo di Struttura, è costituito da 19 caratteri alfanumerici ed è obbligatorio riportare tale codice in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva. Senza non è possibile pubblicare gli annunci on line sui vari portali di affitto turistico, sulle Ota e sui siti delle agenzie immobiliari di qualsiasi tipo.

Per chi non ottempera a tali obblighi sono previsti due tipi di sanzioni: chi non provvede ad indicare correttamente il Cis, oppure lo riporta in maniera errata o ingannevole, è soggetto alla sanzione da 500 a 3mila euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata, mentre i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che pubblicizzano, promuovono senza indicare il Cis, oppure riportandolo in maniera errata, sono soggetti alla sanzione da 25 a 1500 euro.