Blitz anti-prosituzione: multati 6 clienti, sanzioni e daspo urbano per otto lucciole

Stretta sulla prostituzione a Foggia e nelle principali arterie stradale della provincia: l’elevate 8 contestazioni amministrative nei confronti di giovani donne, due delle quali destinatarie di ‘Daspo urbano’, sorprese mentre manifestavano - inequivocabilmente - la volontà di offrire prestazioni sessuali. Multati anche 6 clienti che, contravvenendo a quanto disposto da specifiche ordinanze sindacali, sono stati sorpresi mentre tentavano di prendere contatti con le stesse

Questo il bilancio dei servizi anti-prostituzione disposti dalla questura di Foggia e messi in atto da un dispositivo interforze che ha visto insieme polizia, carabinieri e polizia locale. Le attività erano finalizzate a prevenire non solo il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ma anche i fenomeni correlati, come l’adescamento di giovani ragazze, la consumazione di atti osceni in luogo pubblico, le rapine, gli atti contrari alla pubblica decenza, il disturbo della quiete pubblica e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è sviluppata sulle principali arterie urbane dei centri cittadini e sui percorsi stradali extra urbani che rappresentano lo scenario in cui si cristallizzano situazioni di degrado che, oltre a non rendere fruibile porzioni di suolo pubblico, determinano un’esposizione a rischio concreto delle perone dedite ad attività di meretricio. In questa direzione, le ordinanze sindacali adottate dai Comuni di Foggia e San Severo hanno imposto il divieto di porre in essere comportamenti diretti ad offrire, in modo non equivoco, prestazioni sessuali e di perpetrare, da parte dei fruitori dei servizi di meretricio, comportamenti aventi il chiaro scopo di contrattare o concordare prestazioni a carattere sessuale.