Sanzioni di Pasquetta nel Bosco Incoronata: tende, auto e camper non sfuggono alla 'Locale'

Intensi controlli da parte della Polizia Locale di Foggia presso il santuario ed il bosco dell'Incoronata in occasione della festività del lunedì dell’Angelo, comunemente nota come Pasquetta. Sono stati impiegati 26 operatori su due turni coordinati sul posto da due ufficiali e due ispettori. Durante i controlli, sono state accertate due violazioni al divieto di stazionamento dei camper. Entrambi i proprietari sono stati sanzionati.

Tre invece le violazioni alle Legge Regionale n°10/2006 riguardante la salvaguardia del bosco. In due casi, alcuni visitatori avevano allestito delle tende ancorate al suolo mentre in un altro caso un'auto era stata parcheggiata all'interno.

Capillari anche i controlli di polizia Commerciale. Un ambulante è stato sanzionato perché vendeva merce sul suolo pubblico in violazione alla Legge Regionale 24/2015 Codice del Commercio; la merce, per un totale di 15 pezzi, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Allo stesso ambulante è stato contestato un ordine di allontanamento per 48 ore così come prevede la Legge.