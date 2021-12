Beccati in supermercato senza mascherina: multati

Beniamino Amorico, comandante della polizia locale di Lucera, mette in guardia i cittadini dal rischio di incorrere in una sanzione qualora dovessero trasgredire le regole anti-covid. "Si invita la cittadinanza tutta al rispetto delle norme in materia, al fine di evitare sanzionamenti".

E infatti, nell'ambito della intensificazione dei controlli per il rispetto delle normative in materia, compiuti dagli agenti nella città svevo-federiciana, questa mattina due persone sono state sanzionate per omesso uso di dispositivi di protezione all'interno di esercizi commerciali.