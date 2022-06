Controlli contro la guida in stato di ebbrezza: sanzionati locali, non avevano dispositivi test alcolemici

Due locali di Stornarella aperti dopo la mezzanotte sono stati sanzionati per mancanza dei dispositivi che consentono ai clienti che lo desiderano, di controllare il alcolemico prima di mettersi alla guida. Per loro è scattata una multa pari a 400 euro. I controlli sono proseguiti in altri due locali e presso alcuni distributori aperti 24 ore al giorno. Contemporaneamente una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri ha effettuato una serie di controlli agli automobilisti. Una sola persona è stata sorpresa alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza.

Prima ancora, sempre nella notte appena trascorsa, una pattuglia della polizia locale e tre dei carabinieri avevano effettuato una serie di controlli nel centro cittadino di Cerignola. Nel complesso sono stati fermati 20 veicoli 50 persone. Quindici le contravvenzioni elevate dai carabinieri, la maggior parte per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.