Abbandona il salotto di casa in strada, scatta l'alert alla polizia locale: acciuffato e multato incivile

E' successo al quartiere ferrovia, a Foggia. Gli agenti in assetto S.A.D., hanno sorpreso l'uomo in via Montesabotino dove, con un autocarro, stava scaricando sul marciapiedi pubblico mobili e arredo casa

Scarica il salotto di casa in strada e scatta l'alert alla polizia locale: acciuffato e multato incivile.

E' successo ieri mattina, al 'Quartiere Ferrovia', a Foggia. In particolare, gli agenti della polizia locale in assetto S.A.D., a seguito di segnalazione giunta in la sala operativa, hanno raggiunto in via Montesabotino dove, nei pressi di via Isonzo, hanno accertato la presenza di un individuo con un autocarro che stava scaricando sul marciapiedi pubblico mobili e arredo casa.

In particolare, lo stesso si stava disfacendo - abbandonando il tutto vicino ai cassonetti dei rifiuti, quattro sedie e due poltrone, un vecchio materasso ed altri articoli di arredo casa. Dopo gli accertamenti di rito, a carico del trasgressore è stata contestata la violazione alla Ordinanza Sindacale n° 10/2008.