Il 'pasto sospeso' con il ricavato dei coperti: l'idea di Santino Caravella, decine di pranzi donati ai poveri

L'idea del comico foggiano, adesso anche ristoratore, è quella di unire la cucina a chilometro zero con la beneficenza. Con i soldi dei coperti dona decine di pasti caldi alla mensa dei poveri

L'idea di Santino Caravella, noto comico foggiano che ha calcato i palchi dello Zelig e di Colorado, è quella di unire cibo a km zero e beneficenza. Nella sua 'Locanda Dauna', a San Giovanni Rotondo, Santino ha inventato il pasto sospeso. Prendendo spunto dal più conosciuto caffè sospeso napoletano, il comico utilizza i soldi che i suoi clienti pagano per il coperto, per donare decine di pasti caldi alla mensa di San Leonardo a San Giovanni Rotondo.

Sui tavoli è ben visibile un avviso che spiega ai clienti che il ricavato del coperto verrà utilizzato per tale scopo. Sono circa quaranta i pasti caldi che ogni settimana la 'Locanda Dauna', dona alla mensa dei poveri previa ordinazione perché - ci tiene a precisare Santino Caravella - i pasti donati non sono scarti della giornata ma vengono preparati appositamente in base alle ordinazioni.

Partendo dall'idea del cibo a km zero che, oltre ad essere di qualità, ha un bassissimo impatto ambientale, Caravella ha voluto chiudere il cerchio con questa opera di beneficenza settimanale.