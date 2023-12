Encomi e 'croce di anzianità' nel giorno di Santa Barbara: ecco tutti i vigili del fuoco foggiani premiati

Questa mattina, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, al Comando provinciale di Foggia sono state consegnate le benemerenze per i vigili con più di 15 anni di servizio e per chi è appena andato in pensione dopo una vita spesa al servizio degli altri