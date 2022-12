Vandalizzate luminarie natalizie a San Severo, l'ira del sindaco: "Tu scemo, fatti un giro lontano da qui"

Vandalizzate alcune luminarie natalizie, tra cui la slitta di Natale, installate a San Severo. Lo denuncia il sindaco, Francesco Miglio: "Molti giudizi positivi sulle luminarie in città. Tutti contenti... o quasi! C’era qualche idiota a cui non faceva piacere tanta luminosità e si è reso autore di qualche atto vandalico. Ma in giornata speriamo di riattivare tutto. Intanto, tu, scemo, statti fermo con le mani e vatti a fare un giro, magari lontano da qui", conclude