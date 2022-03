Preleva il denaro in banca e finisce nel mirino di due malfattori: attimi di panico in via Tiberio Solis

Attimi di panico, poco fa, in via Tiberio Solis, a San Severo, per il tentato scippo avvenuto nei pressi della vicina filiale di Banca Intesa. Secondo quanto accertato, due soggetti avrebbero raggiunto una persona impegnata nell’operazione di prelievo con l’obiettivo di impossessarsi del denaro appena ritirato. Ma qualcosa sarebbe è andato storto, e i due malfattori sono stati costretti alla fuga (pare a mani vuote). Pochissime le informazioni fino ad ora trapelate: l’episodio è all’attenzione degli agenti del commissariato cittadino, che dovranno ricostruire l’accaduto, determinare compiutamente l’ipotesi di reato (tentato scippo o, in caso di violenza agita, tentata rapina) e rintracciare gli autori del gesto.