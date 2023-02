Tabaccaio sventa rapina con un bastone: malviventi in fuga lanciano un coltello contro i clienti

Amedeo Giancola, titolare della tabaccheria di via Tiberio Solis, a San Severo, ha perso il conto delle rapine - tentate consumate - subìte nel corso degli anni: “Ormai siamo nell’ordine dei grandi numeri”, prova a sdrammatizzare. “Diciamo in media un paio di colpi all'anno. Negli ultimi quattro anni ne conto, a memoria, almeno sette”.

L’ultima, tentata, è stata messa a segno ieri sera, quando intorno alle 20, due giovani a volto coperto hanno fatto irruzione nella sua attività commerciale brandendo un coltello: “Non hanno detto una parola, mi hanno mostrato l’arma gesticolando”, racconta. In quel momento, nell’attività, erano presenti due avventori e una dipendente. Giancola non si è perso d’animo, ha afferrato il suo ‘bastone anti-rapina’ e li ha sfidati: “E’ sempre qui, dietro al bancone. Non deve mai mancare”.

Al tentativo di reazione del titolare - “sono intervenuto soprattutto in difesa dei presenti”, tiene a precisare - i due giovani rapinatori hanno abbandonato il loro piano, fuggendo. Ma uno dei due, prima di lasciare il locale, in un gesto di stizza, ha lanciato il grosso coltello da cucina che impugnava in direzione dei presenti: “Solo per un caso fortuito, la lama si è infilzata nella stampante del Lotto, lì dove la polizia lo ha recuperato, altrimenti staremmo raccontando un’altra storia”, commenta

In questi anni, ammette, più di una volta ha pensato di mollare. Chiudere quell’attività e riaprire altrove “ma sono stati sempre pensieri elaborati a caldo. Poi mi sono sempre imposto di resistere: non ci si può arrendere, essere supini di fronte a questa situazione non aiuta nessuno. Io reagisco”, risponde determinato. Sull’accaduto, intanto, sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di San Severo che hanno effettuato i rilievi tecnici del caso, nel locale e sull’arma sequestrata, e hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona.