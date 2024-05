Sparatoria a San Severo: 30enne ferito da un colpo di arma da fuoco

Spari a San Severo, dove un ragazzo di 30 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso intorno alle ore 12, al quartiere 'San Bernardino'. Il ragazzo era in strada quando è stato raggiunto dalla pistolettata che lo ha ferito ad un gluteo. L'uomo è stato trasferito in ospedale, nel reparto di Radiologia e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di San Severo.