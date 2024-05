Cedono i cavi della ‘Thrill fall’, 9 feriti con prognosi fino a 40 giorni: “Nessuno è in pericolo di vita”

"Evento molto triste e brutto, ma nessuno dei feriti - fortunatamente - è in pericolo di vita". A parlare, dopo il grave incidente di ieri sera, verificatosi nell'area luna park allestita in via Fortore per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso, è il sindaco di San Severo, Francesco Miglio.

Complessivamente, conferma, "sono 9 i ragazzini coinvolti, tutti di età adolescenziale e preadolescenziale". Di questi, sette dovrebbero essere dimessi in giornata; due ragazzine, ricoverate al Policlinico di Foggia e a Casa Sollievo della Sofferenza, hanno riportato fratture più importanti (femore, bacino e vertebre) con prognosi di 30 e 40 giorni.

La giostra in questione - 'Thrill Fall', alta una decina di metri - è stata intanto sottoposta a sequestro per permettere l'avvio di tutti gli accertamenti tecnici e di polizia giudiziaria. A causare l'incidente è stato il cedimento improvviso di due cavi in acciaio, tranciati di netto, che ha determinato la caduta del vano all'interno del quale erano presenti 9 ragazzini. "Sono vicino alle famiglie dei ragazzi coinvolti in questo brutto episodio. A loro va la vicinanza dell'amministrazione comunale e mia personale". L'accaduto è all'attenzione della polizia; la procura aprirà un fascicolo per determinare eventuali responsabilità nell'incidente.