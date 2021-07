Rapinano tabaccheria, ma all'arrivo della Polizia lasciano l'incasso e si danno alla fuga

È accaduto a San Severo, in via Tiberio Solis. Due uomini, uno dei quali armato di pistola giocattolo, hanno fatto irruzione nell'esercizio facendosi consegnare l'incasso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia penitenziaria, che transitava in zona, a quel punto i due malviventi si sono dati alla fuga abbandonando l'arma e la refurtiva