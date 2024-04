Addio al maestro di musica Luigi Iacovino: fondò il coro polifonico di Santa Cecilia

È venuto a mancare nelle ultime ore il maestro Luigi Iacovino per molti sanseveresi punto di riferimento per decenni nell'insegnamento della musica e di avvicinamento al pianoforte, oltre che eccellente compositore di diverse arie. Docente di musica presso la scuola media Michele Zannotti, è stato fondatore del coro polifonico di Santa Cecilia di San Severo. Tra l’altro partecipò con il suo coro ad una Santa Messa in Vaticano alla presenza di Papa Carol Woytila.

“È un grave lutto per il mondo musicale non solo di San Severo, ma dell’intera provincia – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – sono tantissimi i suoi allievi provenienti da tanti paesi della provincia di Foggia che lo ricordano con affetto e che grazie a lui hanno intrapreso la carriera musicale. Alla famiglia il cordoglio più partecipato nostro personale e dell’intera Amministrazione Comunale”.