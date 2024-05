Incidente al Luna Park, dimessi i feriti ma è polemica: "Una sola ambulanza per 50mila residenti"

Quasi tutti i ragazzi rimasti feriti nell'incidente avvenuto nel Luna Park allestito per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso, a San Severo, sono rientrati a casa. Ma, analizzando l'accaduto a mente fredda, torna a galla una criticità già sollevata in passato e alla quale non si è posta ancora alcuna soluzione.

"E' assurdo che in una città come San Severo, che conta 50mila abitanti, il servizio di emergenza-urgenza sia svolto con una sola ambulanza, che è ovviamente sempre fuori, impegnata per interventi di ogni entità", spiega a FoggiaToday Antonio Primavera, soccorritore del 118 e presidente della Fidas Dauna San Severo nonché rappresentante legale della pubblica assistenza sempre Fidas.

Quella sera, Primavera - che sollevò la questione anche nel 2020, con lettere indirizzate a Comune e Regione - era in piazza Allegato, dove era in corso un concerto, con una delle ambulanze private richiamate in via Fortore. “Quando sono arrivato sul posto i feriti più gravi erano stati già trasferiti dal 118 agli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, gli altri erano stati smistati al pronto soccorso di San Severo”, racconta.

Le prime ambulanze intervenute sono state San Severo, Apricena, Torremaggiore 1 e 2 con Lucera chiamata a fare postazione mobile. A queste si sono aggiunte le ambulanze della Croce Rossa e altre due della Fidas.

“Era una emergenza da codice rosso e, fortunatamente, tutte le ambulanze chiamate erano a disposizione, ovvero non impegnate in altri interventi”, sottolinea Primavera. “I mezzi sono giunti in tempi rapidissimi e l’intervento è stato coordinato alla perfezione dalla centrale del 118, con l’aiuto fondamentale delle forze di polizia e polizia locale sul posto che ha fatto da cordone per permettere agli operatori di operare in sicurezza”, sottolinea.

Ma l’episodio riaccende i riflettori sulla mancanza di ambulanze: “Secondo il protocollo regionale, il rapporto è una ambulanza ogni 15mila abitanti, quindi San Severo ne dovrebbe avere tre”, spiega. “Invece in città ne abbiamo solo una per gestire il servizio di emergenza/urgenza; un solo mezzo che è sempre impegnato in interventi e questo rende necessario richiamare mezzi di soccorso dai paesi limitrofi con tempi di attesa e percorrenza più lunghi. Quella sera – conclude Primavera – siamo stati graziati. Da credente, sono convinto che la Madonna ci abbia messo la mano, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. La politica deve fare qualcosa”.