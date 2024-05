A fuoco l'auto di un commerciante in via Governolo, terzo caso nella stessa via: "C'è un problema sicurezza"

Atto incendiario a San Severo, dove una Fiat Panda è stata data alle fiamme in via Governolo. Il fatto è successo nella notte ed ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la zona.

Si tratta, denunciano i residenti, del terzo caso registrato nella stessa via, non molto lunga. A finire nella rete, questa volta, è stata l'auto di un commerciante della zona. L'accaduto registra lo sfogo social del politico Dino Marino: "Sono sveglio nel cuore della notte per un vile atto incendiario che si è consumato sotto casa. Questo metodo vigliacco non solo permane, ma viene alimentato da atti criminosi che si ripetono è la terza volta che bruciano un’auto in via Governolo, su una strada che non è lunghissima, contiene solo un palazzo e due condomini, in una traversa del viale dei Capouccini".

"Questa volta è toccato ad noto commerciante di San Severo ad entrare nel club delle persone a cui hanno bruciato l’auto, come è successo a me, Infatti, ho rivissuto a distanza di qualche anno la scena di una macchina incendiata sotto casa e svegliarsi solo dopo lo scoppio delle gomme provocate dal fuoco. C’è un problema di sicurezza che non è mai stato affrontato a San Severo. Dopo che mi bruciarono l’auto misi le telecamere e rubarono anche quelle", racconta.

"La percezione dell’insicurezza in questa città è tanta a tutti i livelli e la prossima amministrazione deve passare dalle chiacchiere ai fatti: perché la presenza di un reparto dell’anticrimine non ha aumentato la sicurezza ma solo il pattugliamento in genere davanti al campo sportivo per controllare non i criminali che sanno che la pattuglia è sempre lì ed evitano il passaggio. Ancora, non capisco perche questa amministrazione non abbia mai chiesto, neppure quando il ministro era Minniti, di istituire un commissariato di 'classe A', come a Cerignola, così da raddoppiare gli agenti e intensificare il lavoro investigativo".

"Infine - aggiunge - non vi è nessun livello di sorveglianza, visto che tra l’altro oggi la tecnologia ha fatto passi da giganti su questo tema, dall’uso dei droni, all’utilizzo di piattaforme collegate a satelliti che riescono a tenere monitorizzato ogni angolo della città. C’è un punto nel nostro programma elettorale, ma io credo che dovremmo fare una iniziativa specifica su questi temi, perché la vivibilità di una città passa innanzitutto dalla sua sicurezza", conclude.