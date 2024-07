Scuole nel mirino dei ladri a San Severo: colpiti due istituti in pochi giorni

Scuole nel mirino dei ladri a San Severo, dove nel giro di pochi giorni si sono verificati due casi analoghi, in danno di altrettanti istituti scolastici.

Dopo il primo colpo a segno nell’istituto ‘San Giovanni Bosco’, un secondo furto è stato registrato, la scorsa notte, presso la scuola Michele Palmieri. Qui, i malviventi hanno sottratto materiale di valore e causato danni.

“Purtroppo il fenomeno criminoso non conosce soste e non si ferma mai”, spiega la sindaca Lidya Colangelo. “Siamo costretti a commentare due gravissimi atti che riguardano l’intera città, perché la scuola è di tutti, non solo di chi la frequenta quotidianamente. Confido nell’operato delle forze dell’ordine che indagano sui due episodi ed esprimo la mia più totale solidarietà ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale tutto ed alle comunità scolastiche dei due istituti”.

“Non appena si insedierà la nuova squadra amministrativa metteremo in atto tutto quanto è nelle possibilità del Comune di San Severo in termini di sicurezza e vivibilità della cosa pubblica per arginare questi tristi fenomeni, che arrecano un danno enorme alla comunità sanseverese e ne minano le fondamenta per una migliore crescita culturale della città. Da sindaco e docente assicuro tutto il mio impegno”, conclude.