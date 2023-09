Lite in famiglia degenera: giovane accoltella il padre

Sono in corso le indagini della Polizia sul ferimento di un uomo di circa 60 anni, colpito con una coltellata dal figlio ventenne. È accaduto poco più di un'ora fa a San Severo, in via Guareschi, alla periferia del comune dell'Alto Tavoliere.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, padre e figlio avrebbero dato vita a una furiosa lite presto generata fino all'accoltellamento del genitore. Alla base del litigio ci sarebbero motivi economici.

Sul posto sono giunti gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno fermato il giovane. La vittima è stata trasportata presso l'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Non sarebbe in pericolo di vita.