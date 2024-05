/ Via Fortore

Grave incidente al luna park della Festa del Soccorso: cede una giostra, ci sono feriti

E' successo intorno alle 22, nel parco allestito in via Fortore: per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato il cedimento di alcuni cavi su una attrazione, alta oltre 10 metri, che ha causato la caduta di diversi avventori. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco