La Polizia Stradale di San Severo ha un nuovo comandante: è l'ispettore Fabio Damiani

Cambio al comando della Polizia Stradale di San Severo. Nella giornata di ieri, 11 dicembre, il comando del Distaccamento di Polizia Stradale di San Severo, infatti, è passato all’ispettore Fabio Damiani, che subentra al parigrado Leonardo Schiavone (in pensione).

L’ispettore Damiani proviene dalla squadra mobile di Foggia, dove è stato responsabile dell’Anti-Corruzione; incarico che lascia dopo 18 anni di attività per andare a dirigere il Distaccamento della Polizia Stradale di San Severo. Laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, con un master in Scienze Criminologiche, l’Ispettore Damiani vanta un’esperienza di 33 anni nella Polizia di Stato, nella quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti (5 encomi solenni, 7 encomi, 7 lodi, premi in denaro, compiacimenti e attestati di benemerenze) per le numerose operazioni di polizia che ha coordinato ed a cui ha partecipato. Nel mese di dicembre del 2020 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.