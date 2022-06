Autotrasportatori irregolari nel Foggiano: denunciati da 25 colleghi dell'Alto Tavoliere

Gli autotrasportatori dell’Alto Tavoliere (circa 25 imprese ), lo scorso 6 giugno, hanno depositato, presso la Procura della Repubblica di Foggia, una denuncia con la quale si chiede l’intervento massiccio delle forze dell’Ordine al fine di scongiurare, come succede ormai da anni, e in occasione della raccolta del grano in Capitanata, numerose irregolarità da parte di altri autotrasportatori.

Nello specifico, si denuncia l'utilizzo massiccio di gasolio agricolo, di mezzi con conto proprio che effettuano trasporto in conto terzi, l'utilizzo di motrici trasformate in mezzi agricoli che effettuano conto terzi, la presenza di autisti senza patente o senza contratto di lavoro.

“Purtroppo – fanno presente gli autotrasportatori dell'Alto Tavoliere –, sino a questo momento non si registrano controlli in prossimità dei centri raccolta ed è per questo che si continua a chiedere controlli serrati prima che la campagna del grano finisca e prima che per l’ennesimo anno vinca il senso d’impunità”.