San Severo, abbandonano 10 sacchi della spazzatura in periferia: telecamera incastra intera famiglia

Violano le regole per la raccolta differenziata e abbandonano i propri rifiuti domestici in campagna. A finire nella rete dei controlli dell'Assessorato della Sicurezza urbana e polizia locale del Comune di San Severo, è un’intra famiglia, immortalata dalle telecamere mentre abbandona 10 bustoni di rifiuti domestici non differenziati, alla periferia della città. Tre uomini in azione, giunti sul posto a bordo di un furgoncino giallo: sono stati identificati e sanzionati ai sensi dell’art. 255 D.Lgs n.152/2006 (da 300 a 3000 €) con obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.