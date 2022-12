Rifiuti speciali incendiati e smaltiti illegalmente: 210 sanzioni, tre denunce e autocarri sequestrati

Incendio e gestione illecita di rifiuti speciali a San Severo, dove la polizia locale ha portato a termine ben tre operazioni di polizia giudiziaria ambientale in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia.

Le attività, che nell’ultimo trimestre del 2022 hanno fruttato ben 210 sanzioni amministrative, hanno portato, nel complesso, alla denuncia di tre persone e al sequestro di altrettanti autocarri utilizzati per le condotte illecite.

Nel primo caso, con le accuse di incendio e gestione illecita di rifiuti speciali, la polizia locale di San Severo, su ordine della Procura di Foggia, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale e reale, emessa dal gip del Tribunale di Foggia.

Contestati diversi episodi di combustione illecita di rifiuti speciali. Disposta, inoltre, la misura cautelare del sequestro preventivo del veicolo utilizzato, allo stato degli accertamenti di indagine, per l’abbandono di rifiuti speciali e la combustione illecita di rifiuti. I rifiuti speciali, è emerso, venivano incendiati in un’area agricola a ridosso della Statale 16, nell’area tra San Severo e Torremaggiore.

Ancora, è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Foggia a carico di un soggetto, denunciato, identificato nel corso delle indagini che, per mezzo del veicolo sottoposto a sequestro preventivo, effettuava attività di raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione.

I rifiuti speciali - consistenti in materiali di tipo edile - venivano abbandonati su un’area ubicata sulla Provinciale 27, tra San Severo e Foggia, in contrada Vignali, creando una grave situazione di insalubrità ambientale. Le attività di indagine, sono state condotte attraverso accertamenti e monitoraggi delle aree interessate dalla polizia locale di San Severo in coordinamento con la Procura di Foggia.

Infine, nella giornata di oggi, è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo di un veicolo utilizzato per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali.

Il soggetto denunciato è accusato di aver raccolto, trasportato e smaltito illecitamente rifiuti speciali senza la prescritta autorizzazione. I rifiuti speciali, consistenti in materiali di tipo edile, venivano abbandonati su un’area ubicata a ridosso della Statale 16, tra San Severo e Foggia, creando una grave situazione di insalubrità ambientale.

Le attività di indagine, sono state condotte attraverso accertamenti e monitoraggi delle aree interessate dalla polizia locale di San Severo in coordinamento con la Procura di Foggia.