Intrattenimento musicale 'fuorilegge' e assembramenti: sanzionati due locali a San Severo

Controlli anti-Covid: sanzionati due locali con intrattenimento musicale, multa salata per un giovane sorpreso al bar senza green-pass. Accade a San Severo, dove sono in corso verifiche e controlli in materia di polizia amministrativa, finalizzate alla verifica del rispetto delle normative di settore ed anti-covid, che hanno riguardato diversi settori sottoposti a licenze o autorizzazioni.

In particolare, il commissariato di San Severo, con il supporto del reparto prevenzione crimine, ha comminato diverse sanzioni. A finire nella rete della polizia sono stati due pub del centro storico, contravvenzionati per aver organizzato degli intrattenimenti musicali all’aperto senza essere autorizzati, causando peraltro assembramenti di centinaia di giovani.

I fatti si sono svolti nella notte di Natale, quindi a poche ore dall’entrata in vigore della nuova normativa che, fino al 31 gennaio 2022, vieta eventi e feste, anche all’aperto, che possano creare assembramenti e vieta l’attività di discoteche e sale da ballo. I titolari dovranno pagare una sanzione amministrativa di circa 500 euro. Infine, un giovane del posto è stato sorpreso senza green pass mentre era seduto ai tavoli di un bar intento ad effettuare una consumazione e per tale motivo sanzionato con una multa di 400 euro.