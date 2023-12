Tolleranza zero a San Severo: immobile confiscato e appartamento sgomberato

Prosegue con determinazione e incisività l’azione della 'Squadra Stato' sul territorio di San Severo per il contrasto agli ambienti malavitosi e alle organizzazioni criminali locali.

Dopo le numerose operazioni di polizia effettuate nei mesi scorsi, che hanno condotto a disarticolare alcune delle più pericolose piazze di spaccio operanti nella città di San Severo, nelle ultime ore altre due importanti operazioni sono state portate a compimento a San Severo. In particolare, questa mattina, gli agenti di polizia - insieme al personale dell’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla criminalità organizzata - hanno eseguito un provvedimento di confisca di un immobile destinato a civile abitazione, e delle relative pertinenze, ubicato in contrada Ratino, con contestuale rilascio del bene.

Sempre in mattinata, è stato eseguito lo sgombero di ulteriore immobile nel quartiere San Bernardino, rientrante insieme ad altre aree “sensibili” nel programma di riacquisizione al patrimonio pubblico di immobili illecitamente e abusivamente occupati sovente da soggetti fortemente controindicati.

Il susseguirsi a stretto giro di queste due importanti operazioni, frutto dell’azione sinergica tra Prefettura, Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, Magistratura e le Forze di Polizia, è stato salutato con grande compiacimento dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante il quale ha evidenziato “il significativo risultato conseguito per l'affermazione della legalità e per l’azione di contrasto alle organizzazioni criminali che vede nelle misure patrimoniali e nella destinazione dei beni confiscati a beneficio della collettività, nonché nella liberazione di immobili pubblici fino a ora occupati da soggetti senza titolo, strumenti di notevole importanza per attestare tangibilmente la sottrazione di beni alla criminalità e la loro restituzione al circuito della legalità in vista dell’utilizzo per finalità di interesse della comunità e per le esigenze abitative di quanti ne hanno diritto e sono in attesa da tempo della legittima assegnazione di un alloggio”.