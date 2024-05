Feriti al Luna Park di San Severo: la Procura conferisce l'incarico per la ricostruzione dell'incidente

La procura di Foggia ha conferito l’incarico al consulente tecnico per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto la sera del 20 maggio, al Luna Park allestito, a San Severo, negli spazi di via Fortore, nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, patrona della città.

A causa del cedimento di due cavi in acciaio, nove ragazzini in quel momento presenti sulla 'Thrill Fall', attrazione alta una decina di metri, sono caduti al suolo riportando ferite e fratture con prognosi fino a 30 e 40 giorni (i due casi più gravi).

Per il fatto, la giostra è stata posta sotto sequestro; la Procura ha aperto un fascicolo a carico di due giostrai abruzzesi, permettendo l'avvio di tutti gli accertamenti tecnici e di polizia giudiziaria. L’ipotesi per cui si procede è lesioni colpose.

La perizia ordinata dagli inquirenti, è finalizzata a “ricostruire l’origine, le cause e l’evoluzione dell’infortunio, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento dell’impianto in sequestro e alle previste norme di sicurezza per la sua installazione, per il suo avviamento e funzionamento, evidenziando eventuali responsabilità commesse alla violazione della vigente normativa di riferimento e/o delle regole generali di dirigenza, prudenza e perizia”.

Gli esiti dell’accertamento verranno depositati entro 90 giorni, a decorrere dalla data di ieri, 30 maggio 2024.