Condannato l'incubo di Antonio Pio, il ragazzo disabile aggredito: "L'ho colpito perchè rideva"

“L’ho colpito perché, quando passavo, rideva”. Si è giustificato così, davanti al gip del Tribunale di Foggia, il 40enne di San Severo accusato di aver minacciato e aggredito Antonio Pio, un ragazzo del posto con disabilità, conosciuto da tutti proprio per “quel sorriso sempre stampato in viso”.

Aggressioni avvenute in strada, alla presenza di più persone che si sono subito attivate per prestare soccorso al ragazzo e per aiutare le forze dell’ordine ad individuare il responsabile, destinatario prima di un divieto di avvicinamento e successivamente rinviato a giudizio per lesioni personali, minacce e atti persecutori.

Il processo si è concluso pochi giorni fa, dinanzi alla giudice Gloria Carnevale del Tribunale di Foggia, che ha condannato il 40enne “alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione”, riconoscendo “il vincolo della continuazione” e “le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

Sono cinque le condotte contestate, episodi reiterati che hanno “ingenerato nella vittima un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita”, come si legge nel capo di imputazione. Antonio Pio è un ragazzo che ama stare tra la gente e che, per questi episodio, si è privato del suo ‘ossigeno’: la vita in comunità.

Il primo episodio risale all’aprile dello scorso anno quando, “senza apparente motivo”, l’imputato “gli sferrava un pugno sul volto e gli faceva perdere l’equilibrio” provocandogli “un trauma contusivo al setto nasale”. Ancora, il giorno seguente, “uscito di casa, lo aggrediva dandogli uno schiaffo”.

Nelle settimane successive, il 40enne “lo controllava a distanza mentre usciva dalla casa comunale” e ancora “si fermava alla guida della Smart e con il finestrino abbassato seguiva con lo sguardo gli spostamenti della vittima; poi all’arrivo della madre partiva tentando di seminarla”.

“Siamo estremamente soddisfatti della sentenza”, commenta a margine della lettura del dispositivo l’avvocato Simone Moffa, che rappresenta la vittima, “perché parliamo di una vicenda di una certa gravità e che ha causato una notevole sofferenza nel ragazzo, che non meritava di vivere questa brutta parentesi di vita. Antonio Pio, infatti, per un lungo periodo non è uscito di casa per paura o lo ha fatto solo accompagnato dai genitori, e parliamo di una persona fragile che fa del sociale e dello stare in comunità la sua ragione di vita”, puntualizza il legale.

“Il mio assistito ha vissuto quindi un doppio dramma: da una parte il timore continuo di incontrare questo soggetto ed essere nuovamente picchiato, dall’altra la privazione dello stare tra la gente. Spero davvero che questa condanna metta la parola ‘fine’ ad una vicenda triste, spiacevole e gratuita. Ora Antonio Pio potrà tornare sereno tra la gente”, conclude.