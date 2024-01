San Severo, la Polizia Locale tira fuori i numeri: 10mila interventi, 87 immobili sequestrati al San Bernardino

La Polizia Locale di San Severo ha festeggiato il patrono del corpo, San Sebastiano, e ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nell’anno appena concluso. Complessivamente, sono state 10.250 le richieste di intervento giunte alla centrale operativa.

Gli incidenti stradali registrati nel centro cittadino sono stati 291 di cui 89 con lesioni a persone; 29 gli incidenti con danni materiali a causa del manto stradale dissestato; 7 le cadute accidentali con lesioni a persone. Nell’anno 2023 sono stati portati a compimento 38 sequestri amministrativi; 18 fermi amministrativi per illeciti al Codice della Strada, 9 sequestri penali e 59 ritiri di patente di guida.

Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria sono state emesse 58 informative di reato mentre per quel che concerne l’attività di polizia ambientale sono stati denunciati 178 casi di abbandoni incontrollati di rifiuti (154 per violazione del regolamento comunale), 70 ad attività commerciali, 104 accertamenti ambientali su area pubblica e privata; 320 accertamenti congiunti con la ditta preposta per la raccolta differenziata dei rifiuti e 6 con l’Arma dei carabinieri e polizia di Stato mediante l’utilizzo del drone.

Ancora, una persona è stata denunciata per abbandono ed incendio di rifiuti e due autocarri sono stati sequestrati per gestione illecita di rifiuti; una denuncia contro ignoti è stata spiccata per abbandono carcasse di auto. Due persone sono state denunciate per furto con scasso e un’altra per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale

Decine le notizie di reato prodotte per abusivismi: 13 notizie per assenza del permesso di costruire e in difformità rispetto al titolo abilitativo, per occupazione suolo demaniale ed ai sensi dell’art. 615 bis C.P. per interferenze illecite nella vita privata;

Solo nel quartiere San Bernardino, dove la polizia locale ha ricevuto la delega di indagini della Procura concernente l’accertamento di eventuali abusi di natura edilizia con occupazione di suolo pubblico, si contano 87 immobili sottoposti a sequestro preventivo e 37 demolizioni di cui 18 avvenute spontaneamente. 60 le persone sono indagate e deferite, 91 gli accertamenti per rimozione e riapposizione sigilli, accertamenti per rispetto di diffide ed ordinanze emesse.

Per l’attività di polizia annonaria sono stati 74 i verbali ispettivi per controlli effettuati a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, circoli privati ed area pubblica; 37 i verbali per violazioni alla Legge del Commercio per complessivi € 45.000; 14 controlli in attività di B&B; 7 controlli ad operatori vendita giochi pirici su area pubblica fine anno 2023.