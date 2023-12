Estorsioni e bombe ai commercianti, perizia fonica smonta l'accusa: assolti i principali indagati

La Corte d’Appello di Bari (preside Anna Polemio) ha assolto “per non aver commesso il fatto” Pietro Paolo Bonaventura e Mario Altomare La Pietra, coinvolti nell’operazione ‘Dirty Bomb’, messa a segno dai carabinieri, a San Severo.

Nella scorsa udienza, i due sono stati assolti in secondo grado dalle accuse, tra le altre, di tentata estorsione aggravata e danneggiamento; il verdetto riforma la condanna a 12 anni già emessa in primo grado. A sollevare i due imputati dalle accuse è stata una perizia fonica, ritenuta “determinante” per l’autorità giudiziaria; una perizia sulla quale reggeva l'intero impianto accusatorio che, in concorso con altre prove video, determinava la responsabilità dei due imputati.

Poiché già i Ris avevano ritenuto durante il dibattimento che l'individuazione tramite voci fosse ai limiti “per carenza quantitativa e qualitativa dei file”, la Corte di Appello, seconda sezione penale ha nominato un nuovo consulente fonico che, alla presenza del perito di parte, ha analizzato un saggio fonico degli imputati e lo ha confrontato con le conversazioni ambientali e quelle telefoniche.

In questo modo si è giunti alla conclusione che non si poteva attribuire a nessuno degli imputati la paternità delle conversazioni telefoniche, in quanto “qualitativamente e quantitativamente insufficienti”. Alla luce degli esiti tecnici, la Corte d'Appello è giunta alla conclusione che né La pietra, né Bonaventura possono essere ritenuti responsabili di reati contestati (o quanto meno solo in formula dubitativa) e ha assolto loro c on formula piena “per non aver commesso il fatto”. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

L’operazione risale al 2014; la sentenza di primo grado fu emessa nel 2017. L’operazione dei carabinieri, lo ricordiamo, fu messa a segno nei confronti di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di tentata estorsione ai danni di diversi imprenditori locali, detenzione, porto abusivo di armi ed esplosivo in luogo pubblico, danneggiamenti mediante attentati dinamitardi, furti di automezzi, favoreggiamento, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

LA VICENDA | Le vittime - esercenti commerciali ed imprenditori – venivano inizialmente contattate mediante missive minatorie in cui si chiedeva loro di versare somme di denaro che andavano dai 50.000 ai 200.000 euro (sulla base di una valutazione che i malviventi elaboravano in merito alle capacità finanziarie dell’imprenditore) e minacciate di gravi ritorsioni in caso di mancato pagamento o di richiesta di intervento delle forze di polizia.

Le estorsioni, avvenute tra il luglio 2012 e il maggio 2013, sono contestate ed addebitate a Bonaventura Pietro Paolo e La Pietra Mario Altomare. Dopo l’invio delle lettere minatorie e la richiesta di denaro non soddisfatta, seguivano esplosioni di bombe carta poste sul parabrezza delle autovetture di proprietà delle vittime, davanti agli ingressi delle abitazioni oppure ai piedi delle saracinesche degli esercizi commerciali che, oltre ai danni materiali provocati, avrebbero potuto ferire gravemente i passanti.

Dopo l’esito di alcuni accertamenti svolti sui soggetti intestatari delle schede telefoniche utilizzate per le telefonate, i militari sanseveresi iniziavano ad indagare sui due, riconoscendo la voce di chi effettuava le telefonate estorsive in quella di Bonaventura e del complice La Pietra, che di tanto in tanto interveniva nei dialoghi. La tesi accusatoria è stata smontata nel secondo grado di giudizio.