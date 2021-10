San Severo, perquisizioni a tappeto nelle palazzine di via Mario Carli: stanato giovane latitante e scoperto market 'videocontrollato' della droga

Perquisizioni a tappeto nelle palazzine di via Mario Carli, stanato giovane latitante e scoperto market 'videocontrollato' della droga. Accade a San Severo, dove – a seguito degli efferati fatti di sangue che hanno interessato la cittadina nel corso dell’estate – la compagnia dei carabinieri cittadina ha incrementato i servizi di controllo del territorio, sia con finalità preventive che di contrasto alle molteplici fenomenologie criminali presenti sul territorio.

Le attività sono state svolte con il sostegno di rinforzi, tra cui gli uomini della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia e i ‘Cacciatori di Puglia’. Obiettivo principale dell’operazione, oltre al contrasto alla cessione di sostanze stupefacenti, era la cattura di un giovane spacciatore che - già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari - era finora sfuggito ai precedenti tentativi di cattura e per il quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato lo stato di latitanza.

Con perquisizioni contestuali eseguite presso l’abitazione del giovane e nei dei luoghi da lui solitamente frequentati, lo stesso è stato rintracciato in via Mario Carli, all’interno dell’abitazione di un suo sodale attualmente detenuto, e condotto presso il carcere di Foggia.

I carabinieri poi hanno fatto accesso al locale adibito a ‘market della droga’, al piano terra delle palazzine via Mario Carli, trovando all’interno un soggetto in possesso di alcuni grammi di cocaina e marijuana, e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Sequestrato anche l’incasso della notte. Il soggetto, poco più che ventenne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La rapidità e la risolutezza dell’intervento dei militari hanno reso vano ogni stratagemma posto in essere dai pusher per ostacolare l’operato delle forze dell’ordine - dalle telecamere installate per accorgersi del loro arrivo, alla porta blindata e al cancello in ferro battuto posto a difesa del locale - mettendo a segno un altro importante risultato per riaffermare la legalità.