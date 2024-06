Furto di cavi di rame vcino la Stazione di San Severo: fermati tre ladri

Razzia di rame lungo la tratta ferroviaria di San Severo In particolare, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia - nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti di rame o metallo in danno delle imprese ferroviarie - hanno sorpreso tre uomini, nei pressi della stazione di San Severo, che stavano asportando cavi in rame, danneggiando anche le relative coperture in cemento.

Fermati e identificati,il gip del Tribunale di Foggia ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora per due di loro, e la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia in orari prestabiliti per il terzo soggetto coinvolto. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.