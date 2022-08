Blitz antidroga a San Severo: irruzione in appartamento, scoperta officina con 'sala dello spaccio'

Blitz antidroga nei quartieri dello spaccio, a San Severo. I carabinieri sono tornati nelle vie dello spaccio già colpite dalla recente operazione 'Fortino' (qui i dettagli), smantellando di fatto due market della droga. In particolare, i carabinieri hanno accertato una proficua attività di spaccio all’interno di un’abitazione "protetta" dai numerosi cani da guardia di proprietà dell’arrestato, che erano lasciati liberi all’interno dell’appartamento.

Nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti a smantellare un’insospettabile attività di spaccio che, nascosta dietro la normalità di una semplice abitazione, poteva offrire ai propri “clienti” sostanza stupefacente. In particolare, i militari, al momento del loro ingresso, trovavano sul tavolo della cucina materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, sostanza stupefacente tipo hashish e denaro contante.

In un altro caso, il luogo di spaccio è stato ricavato all’interno di in un locale condominiale in cui il soggetto arrestato si era organizzato per piccole riparazioni di auto svolgendo, contestualmente, l’attività di spaccio. I militari, infatti, all’atto del loro ingresso hanno scoperto una vera e propria “saletta di spaccio” organizzata con un tavolino per la vendita attrezzato con materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, sostanza da taglio e sostanza stupefacente suddivisa in dosi già pronte alla cessione.

Nel complesso quindi, sono stati sequestrati circa 310 grammi di hashish, 21 di marjuana e 3 di eroina oltre alla somma contante di euro 425, verosimile provento pregressa attività di spaccio.