Anziana rapinata: 51enne finge di volerla accompagnare alle Poste, poi le strappa i soldi e la scaraventa a terra

È accusato di rapina il 51enne originario di San Severo, a carico del quale la Polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura.

Il provvedimento scaturisce da una attività investigativa condotta dal personale del commissariato di San Severo e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, iniziata in seguito all'intervento di un poliziotto che, libero dal servizio, ha soccorso una anziana donna riversa a terra. In particolare, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo, il quale le avrebbe proposto di accompagnarla presso il locale Ufficio Postale, dove la vittima si sarebbe dovuta recare per effettuare dei pagamenti.

L'uomo, invece, l'avrebbe condotta presso un luogo isolato del paese, dove con la forza avrebbe strappato alla vittima la somma di 2035 euro in contanti, che la donna aveva occultato all'interno dei propri indumenti, per poi spingerla in terra e allontanarsi repentinamente. Detta attività d’indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine al reato contestato, il quale è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.