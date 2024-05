Si spezzano due cavi d'acciaio, 9 ragazzini volono giù dalla 'Thrill Fall': la giostra è sotto sequestro

E' stata posta sotto sequestro la giostra 'Thrill fall' dalla quale, a causa di un cedimento strutturale, sono precipitati 9 ragazzini, che hanno riportato fratture e politraumi per l'impatto violento al suolo.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, nel parco allestito in via Fortore, a San Severo, per la Festa del Soccorso. A causare l'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il cedimento improvviso di due cavi d'acciao che ha determinato la caduta del vano all'interno del quale erano presenti 9 ragazzini, di età varia.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi da diverse ambulanze giunte sul posto e poi trasferite negli ospedali di Foggia, San Giovanni Rotondo e San Severo. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia, diretta dalla procura. I vigili del fuoco invece hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.