Gravi minacce a ex sindaco e medico del 118: “Pensaci bene, altrimenti la pagherai cara.."

Le minacce, neanche tanto velate, sono arrivate per posta, racchiuse in una ‘innocente’ busta bianca, con all’interno un foglio A4 contenente il messaggio minatorio di un non meglio specificato ‘Nuovo Fronte Giovanile - GF’.

A ricevere la lettera - dai toni prima solo coloriti, poi intimidatori - è stato l’ex sindaco di San Paolo di Civitate, Francesco Marino, medico del 118 alle Isole Tremiti e del pronto soccorso di San Severo, attualmente consigliere di opposizione in Comune. “Ancora ti balena in mente l’idea di candidarti la prossima volta… avrai ritorsioni personali”, si legge. “Pensaci bene, altrimenti la pagherai cara”, conclude la missiva.

L’accaduto è stato prontamente denunciato ai carabinieri della stazione di San Paolo di Civitate e posto all’attenzione della Prefettura di Foggia. La lettera è stata affrancata e inviata da Bari, con mittente da San Severo. Oltre alle minacce, finalizzate a scoraggiare l’eventuale candidatura del medico nella prossima tornata elettorale, la lettera è piena di disappunto rispetto al lavoro svolto da Marino in qualità di primo cittadino, nella consiliatura 2018 - 2023. In particolare, viene criticata la gestione dei lavori per la viabilità urbana ed extra-urbana (“strade asfaltate in modo pietoso”) e l’utilizzo di fondi per 5milioni di euro destinati “a sistemare il paese”.

“Inizialmente c’è stato sconcerto”, spiega Marino che già in veste di primo cittadino aveva ricevuto minacce. “Mai avrei pensato, sedendo all’opposizione, di ricevere intimidazioni per allontanare velleità di candidatura nella prossima tornata elettorale, prevista tra quattro anni”. Rispetto al punto biasimato, Marino difende il suo operato: “Dei fondi cui si fa riferimento nella lettera, sono stati conclusi e consegnati alla comunità lavori per 2,5 milioni di euro”, precisa. “Il resto dei lavori è in fase di completamento o di cantierizzazione. Tutte le opere oggi in fase di realizzazione - rivendica - sono infatti frutto della nostra programmazione, da realizzare con finanziamenti ottenuti dalla nostra Amministrazione”.

Quindi passa in rassegna i cantieri chiusi - “la messa in sicurezza del campo sportivo, il muro di cinta della scuola di via Piave e le strade extraurbane che erano in condizioni pietose” - e punta il dito contro le difficoltà oggettive riscontrate, ancora oggi, nella realizzazione della tranche più importante dei lavori, quella relativa alla messa in sicurezza della viabilità urbana: “I lavori arrancano, tant’è vero che, sul finire dell’amministrazione, avevamo messo in mora la ditta che aveva vinto l’appalto. Ritengo che questo aspetto ci abbia penalizzato nelle urne e ci ha tolto la possibilità di continuare a mantenere il governo della città, perché la differenza tra noi e l’attuale amministrazione è stata di soli 69 voti”.

Al momento non ci sono sospetti rispetto al possibile estensore della lettera. Sul punto sono in corso le indagini degli uomini dell’Arma: “Io comunque vado avanti con lo spirito di sempre. Continuerò a fare politica attiva, come faccio ormai da 30 anni, e non mi farò intimorire: non sarà certo questa lettera a scoraggiarmi”, conclude.