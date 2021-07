Troppi incidenti, l’incrocio della ex SS 16 Ter fa paura: “Urge rotatoria per evitare altre vittime”

L’ennesimo incidente stradale, costato la vita a Egidio Di Giuseppe, fratello dell’onorevole Franco (ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Riuniti), ha riportato all’attenzione la pericolosità dell’incrocio tra la Sp 33 e l’ex SS 16 Ter.

Per questo, nella giornata di mercoledì 28 luglio, all’indomani del tragico incidente, il sindaco di San Paolo di Civitate Francesco Marino, ha scritto al presidente della Provincia Nicola Gatta. Oggetto, la richiesta di messa in sicurezza urgente del suddetto incrocio.

“Dopo l’ennesimo tragico incidente che ha visto coinvolte persone che facevano ritorno nei loro comuni dopo aver partecipato a un funerale tenutosi a San Paolo di Civitate, vengo a richiedere che si proceda con estrema urgenza a regolamentare la circolazione presto l’incrocio di cui in oggetto con la costruzione di una rotatoria e nelle more della realizzazione, con adeguata apposizione di segnaletica verticale e orizzontale”.

La richiesta di intervento è stata condivisa anche dai sindaci di San Severo, Torremaggiore, Apricena, Poggio Imperiale, Serracapriola e Chieuti: “L’intervento richiesto si rende improcrastinabile attesi i numerosi gravi incidenti verificatisi in loco”, ha aggiunto il primo cittadino.

A Marino sono giunte le rassicurazioni del presidente Gatta “che ha preannunciato il massimo e celere impegno per espletare tutto l’iter per la messa in sicurezza della strada stessa”. “La consigliera provinciale F. Vocino – ha concluso Marino – ci ha assicurato che della questione se ne è già parlato, e che sono state già previste delle somme nel novero degli interventi sulle strade provinciali destinate a quel tratto di strada. È chiaro che noi tutti seguiremo con continuità e sprone la questione, affinché non si paghino più vittime causate da incidenti stradali in quel tratto”.