"Materiale bellico nei magazzini", sindaco ordina evacuazione della scuola

Il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale ha emanato una ordinanza con la quale è stata disposta l'evacuazione del plesso di via dei Sanniti dell'istituto 'D'Alessandro-Vocino', a causa del ritrovamento di materiale di probabile natura bellica.

Il provvedimento è giunto in seguito alla segnalazione dei carabinieri. "La misura ha scopo prettamente preventivo, in quanto del materiale rinvenuto nei magazzini, sebbene di probabile uso didattico, potrebbe essere di natura bellica. Abbiamo perciò applicato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi", spiega il primo cittadino.

Le lezioni riprenderanno nella giornata di domani: "Invito perciò alla massima tranquillità, in attesa che gli uomini dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia ci diano maggiori certezze".