Carenza di personale 118 di San Nicandro, Nigri incontra gli operatori: "Al lavoro per trovare le soluzioni migliori"

Su richiesta formale del sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, in qualità di autorità sanitaria locale, il Commissario Straordinario della Asl Foggia Antonio Nigri ha partecipato ad un sopralluogo congiunto alla Postazione di Emergenza Urgenza 118 del comune garganico.

Vocale e Nigri, insieme, hanno incontrato gli operatori e con loro hanno affrontato le varie questioni legate alla carenza di personale.

Al termine di questo confronto, il Commissario Straordinario ha accettato l'invito del sindaco di partecipare ad una riunione dedicata, presso il Comune.

All’incontro, già fissato, parteciperanno, oltre al sindaco e al Commissario, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario, i referenti del Coordinamento 118, dell’ufficio Convenzioni e i medici della Continuità Assistenziale per affrontare insieme tutte le questioni.

Nigri ha assicurato, anche per il tramite dell’Amministratore Unico di Sanitaservice Massimo Russo, massima disponibilità a fare squadra per trovare insieme le migliori soluzioni per un territorio che, nel periodo estivo, necessita di un servizio assistenziale adeguato.

Al termine dell’incontro, il sindaco e il Commissario Straordinario hanno ringraziato tutti gli operatori, medici, infermieri, autisti e soccorritori, che, in maniera assolutamente responsabile, prestano il loro servizio a San Nicandro Garganico.

Subito dopo, il Commissario Straordinario ha partecipato ad un incontro specifico con la Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Vico del Gargano durante il quale, uno dei temi affrontati, è stato quello dell’organizzazione dei servizi sanitari per la gestione dell’emergenza estiva.