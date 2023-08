Spiaggia libera occupata abusivamente da ombrelloni e sdraio: scatta il sequestro

Circa 70 ombrelloni e 80 sdraio sono state poste sotto sequestro dalla Guardia Costiera e dalla Polizia Municipale di Vico del Gargano in una operazione congiunta effettuata alcuni giorni fa a San Menaio.

Ombrelloni e sdraio erano state sistemate abusivamente su un largo tratto di una spiaggia libera: “Se una spiaggia è libera deve esserlo veramente”, ha dichiarato il sindaco di Vico Raffaele Sciscio, che promette nuovi interventi nel caso in cui si dovessero riproporre casi di occupazione abusiva delle spiagge libere: “Il sequestro andava fatto e sarà rifatto fino a quando chi ha occupato abusivamente la spiaggia non capirà che la legge va rispettata, come vanno rispettati quanti, arrivando anche di mattina presto sulla spiaggia libera, la trovavano sgombra di bagnanti, ma già piena di ombrelloni e sdraio posti quasi per ‘prenotare’ e occupare preventivamente gli spazi comuni. È una operazione che è stata fatta anche negli scorsi anni per far rispettare la legge e i diritti di tutti”, ha aggiunto il primo cittadino.

“San Menaio e Calenella sono rimaste tra i pochi e rari tratti di costa garganico dove ancora esistono ampi spazi riservati, come da normativa nazionale, alle spiagge libere e devono restare libere. Sì, ma libere veramente. Buone vacanze a tutti”, ha concluso Sciscio.