Addio a Padre Marciano Morra: per 20 anni fu amico e confratello di Padre Pio

La comunità di San Giovanni Rotondo piange la scomparsa di Padre Marciano Morra, ultimo frate vivente ad aver vissuto accanto a Padre Pio. Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 16 febbraio.

Originario di Monteleone di Puglia, Padre Marciano fu ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954. Era l'ultimo frate in vita ad aver frequentato Padre Pio, una preziosa esperienza che custodì e divulgò attraverso numero libri, l'ultimo dei quali "Con Padre Pio a tu per tu", pubblicato nel giugno del 2019.

Era guardiano del Convento quando nel maggio del 1987 l'allora Papa Giovanni Paolo II giunse a San Giovanni Rotondo. Per diciotto anni ricoprì la carica di segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. E fu proprio in qualità di responsabile dei gruppi di preghiera, che agli inizi del 2000 si recò a Buenos Aires in visita all'allora cardinale Bergoglio. In un'intervista a dagospia.com raccontò le emozioni di quell'incontro: "Fu un bellissimo momento al punto che pensai: questo dovrebbe fare il papa".