"Si è prodigato con amore per tutti noi". L'addio del sindaco Crisetti a Padre Marciano: "Ti accompagneremo con la preghiera"

"Un'anima a noi tanto cara, un punto di riferimento per tutta la comunità". Così il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti commenta la notizia della scomparsa di Padre Marciano Morra, frate cappuccino, scomparso nella notte all'età di 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 il mese prossimo, ndr). "La morte ci ha portato via una persona che, da tempo immemore, si è prodigato con amore per la città e per tutti noi", ha aggiunto Crisetti.

Il sindaco ha ricordato anche il rapporto di amicizia che il frate ebbe con Padre Pio: "È stato prezioso testimone del rapporto col santo, tramandato al mondo attraverso i suoi scritti e i suoi racconti. Caro padre Marciano, in questo viaggio non sarai solo, ti accompagneremo con la preghiera, stretti intorno a te in un grande abbraccio".