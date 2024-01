Al momento non è stata accertata la natura degli incendi, benché tutto lascerebbe pensare ad un atto doloso. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Il fatto è successo intorno alle 23, quando le auto - distanti alcune decine di metri l'una dall'altra - sono state interessate da roghi in successione. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del presidio cittadino che, con il supporto di un'autobotte dal Comando provinciale di Foggia, hanno spento le fiamme ed evitato conseguenze peggiori.

Notte di fuoco a San Giovanni Rotondo, dove cinque autovetture sono state date alle fiamme in via Foggia, alla periferia della città.

Il fatto è successo poco prima delle 23. I roghi, in successione, sono stati spenti dai vigili del fuoco. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri

/ Via Foggia

Notte di fuoco a San Giovanni Rotondo: in fiamme cinque auto parcheggiate in via Foggia