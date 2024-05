L'ultimo saluto a Rachele, mons. Moscone: "Violenza figlia del disagio, serve più solidarietà"

Una comunità ancora scossa e profondamente addolorata. San Giovanni Rotondo ha reso l’ultimo saluto a Rachele Covino, la donna di 81 anni uccisa nel pomeriggio di sabato 25 maggio, nella sua abitazione in via Sergente Padovano.

Questo pomeriggio, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, parenti, amici e conoscenti hanno seguito le esequie celebrate da Mons. Franco Moscone.

“Conoscevo la famiglia di Rachele, abitava vicino ai miei suoceri. In quei minuti terribili ho temuto anche per i miei parenti”, racconta a FoggiaToday il sindaco di San Giovanni Rotondo Crisetti, il quale ricorda le grandi qualità umane della vittima, per le quali era piuttosto nota nel quartiere.

Per il primo cittadino, l’episodio ha inferto una ferita profonda, ma deve stimolare la riflessione: “Dobbiamo prenderci ancora di più cura della nostra comunità, non solo le istituzioni, ma gli stessi cittadini”.

Mons. Moscone ha parlato di “violenza latente” che a volte scoppia perché mancano “attenzione, vicinanza e solidarietà” verso chi vive una situazione di disagio: “Dobbiamo fare una analisi, far emergere le violenze nascoste e le metastasi presenti”.