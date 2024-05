Domani l'ultimo saluto a Rachele Covino: a San Giovanni Rotondo sarà lutto cittadino

La città si stringe per l'ultima volta attorno a Rachele Covino, 81enne di San Giovanni Rotondo uccisa nel pomeriggio di sabato 25 maggio, nella sua abitazione in via Sergente Padovano.

Le esequie si terranno alle 16, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, e la messa sarà officiata da Mons. Franco Moscone. Per la giornata di domani, l'Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino e la sospensione delle attività di campagna elettorale.

La salma è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia disposta dalla Procura; l'esame autoptico ha confermato che la donna è stata uccisa dopo essere stata scaraventata con violenza contro un mobile, impatto che le ha causato una fatale ferita alla testa.

A commettere l'omicidio, sarebbe stato il toelettatore 43enne Fabio Carinci, bloccato poco dopo dai carabinieri mentre vagava nudo e in stato confusionale lungo la strada. Per mezz'ora o poco più, Caringi ha seminato il panico lungo la strada, inveendo e minacciando chiunque gli capitasse a tiro.

Poi ha fatto irruzione nell'abitazione della donna - vedova, con due figli ma in quel momento sola in casa - colpendola a morte. Poco prima, lo stesso ha cercato di introdursi in un'altra abitazione, ma è stato allontanato.

Diverse le chiamate giunte, in quei momenti di terrore, al 112: giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato con non poche difficoltà l'uomo.