Le fototrappole inchiodano più 100 'furbetti' che abbandonavano rifiuti: raffica di multe a San Giovanni Rotondo

Nel solo mese di agosto, a San Giovanni Rotondo, sono state più di cento le sanzioni erogate per chi ha abbandonato illegalmente i rifiuti per strada. "I responsabili, furbetti, ignari di essere sotto gli occhi dei riflettori, sono stati identificati grazie alle fototrappole e immediatamente multati", ha comunicato il sindaco Michele Crisetti mostrando le immagini sui social.

"Ho davanti a me le centinaia di multe con le foto di queste persone che come se niente fosse, svuotano le macchine cariche di rifiuti che avrebbero potuto smaltire legalmente. Invece no, è più comodo percorrere chilometri e chilometri lontano da casa e inquinare il nostro territorio. Questi sono gesti compiuti da delinquenti veri e propri e non sono tollerabili in una società civile come la nostra. Nulla passerà sotto silenzio - assicura il sindaco - Chi si macchia di atti illegali sarà severamente punito dalla Legge e lavoreremo per un inasprimento delle sanzioni”.

